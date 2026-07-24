Polizei Hamburg

POL-HH: 260724-2. Zeugenaufruf nach Überfall in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.07.2026, 17:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag eine 35-jährige Person im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord überfallen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich die 35-jährige Person mit ihren zwei Hunden in einem Stichweg parallel zu den dortigen Bahngleisen, als sie von dem unbekannten Mann unvermittelt mit einer Rasierklinge bedroht wurde. Im weiteren Verlauf nahm der Mann einen der Hunde an sich, drohte auch diesen zu verletzen und versuchte, sich mit dem Hund zu entfernen. Die 35-Jährige hielt den Räuber fest und wollte mit ihrem Handy den Notruf wählen, woraufhin der Unbekannte ihr das Mobiltelefon aus der Hand riss. Der Angreifer flüchtete im Anschluss ohne den Hund in Richtung Pfeiffersweg.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Das Handy konnte im Zuge der weiteren Maßnahmen im Umfeld aufgefunden werden. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 45 Jahre alt

- circa 180 cm groß

- "osteuropäisches" Erscheinungsbild

- Glatze oder sehr kurze Haare

- bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer dunklen Hose und Silbergrauen Sportschuhen

Die Ermittlungen werden nun beim zuständigen Raubdezernat der Region Nord (LKA 144) geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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