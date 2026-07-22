Polizei Hamburg

POL-HH: 260722-2. Nach Wohnungseinbrüchen in Hamburg-Billstedt - Polizei verhaftet 33-jährigen Tatverdächtigen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: seit Juni 2026

Tatorte: Hamburg-Billstedt, Steinbeker Hauptstraße, Archsumer Weg und Braunstieg

Am Dienstagvormittag haben uniformierte und zivile Einsatzkräfte des Polizeikommissariats (PK) 42 einen 33-Jährigen verhaftet, der im Verdacht steht, mehrere Wohnungseinbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte II (LKA 162).

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten kam es seit Mitte Juni im Stadtteil Billstedt zu mehreren Wohnungseinbrüchen zum Nachteil zweier bewegungseingeschränkter Senioren sowie in einem leerstehenden Wohnhaus. Hierbei verschaffte sich eine männliche Person jeweils unbefugt Zutritt zu den Objekten und entwendete anschließend Wertgegenstände.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen geriet ein 33-jähriger türkischer Staatsangehöriger in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Mannes und zudem einen Haftbefehl gegen ihn.

Gestern Vormittag verhafteten die Polizeikräfte den mutmaßlichen Einbrecher und vollstreckten den Durchsuchungsbeschluss im Stadtteil Billstedt. Dort stellten sie Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Wen.

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