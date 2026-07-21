Polizei Hamburg

POL-HH: 260721-2.Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle im Bezirk Bergedorf

Hamburg (ots)

Zeit: 15.07.2026, ab 07:00 Uhr

Orte: Hamburg-Moorfleet und -Neuallermöhe

Mitte vergangener Woche haben Einsatzkräfte der Polizei drei Wohnungen im Bezirk Bergedorf durchsucht und zwei Männer im Alter von 17 und 19 Jahren verhaftet. Sie stehen unter anderem im Verdacht, mit Waffen gehandelt zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, auch im Rahmen vorangegangener Verfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz, ergaben Hinweise darauf, dass ein 17-jähriger polnischer Staatsangehöriger sowie zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 19 und 20 Jahren unter anderem Schreckschusswaffen zu scharfen Waffen umbauen und anschließend gewinnbringend veräußern würden. Daraufhin erließ ein Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

Vergangenen Mittwoch durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler der Fachdienststelle für Waffen- und Sprengstoffdelikte (LKA 75) mit Unterstützung des Staatsschutzes, der Bergedorfer Kriminalpolizei, des Polizeikommissariats Bergedorf sowie von drei Diensthunden zwei Wohnungen im Stadtteil Neuallermöhe sowie eine in Moorfleet. Dabei beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem sechs scharfe Schusswaffen und mehrere Schreckschusswaffen sowie diverse Waffenteile, Werkzeuge und pyrotechnische Gegenstände.

Die beiden 17- und 19-jährigen Beschuldigten wurden in ihren Wohnungen in Neuallermöhe verhaftet. Sie wurden im Anschluss dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ihnen im weiteren Verlauf die Haftbefehle verkündet wurden. Den 20-Jährigen trafen die Beamtinnen und Beamten nicht an.

Die gemeinsam vom LKA 75 und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.

Zim.

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