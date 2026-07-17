POL-HH: PM 260717-6. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 32-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn
Hamburg (ots)
Zeit: seit 13.07.2026, 06:52 Uhr
Ort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 32-jährigen Frau aus dem Stadtteil Langenhorn.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260716-3. Vermisstenfahndung nach 32-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn".
Die Vermisste wurde heute Morgen von Einsatzkräften der Polizei im Stadtteil Altona angetroffen und von Rettungskräften der Feuerwehr zurück in das Langenhorner Krankenhaus transportiert.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Pap.
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