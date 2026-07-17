Polizei Hamburg

POL-HH: PM 260717-6. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 32-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Zeit: seit 13.07.2026, 06:52 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 32-jährigen Frau aus dem Stadtteil Langenhorn.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260716-3. Vermisstenfahndung nach 32-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn".

Die Vermisste wurde heute Morgen von Einsatzkräften der Polizei im Stadtteil Altona angetroffen und von Rettungskräften der Feuerwehr zurück in das Langenhorner Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Pap.

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