Polizei Hamburg

POL-HH: 260717-2. 84-Jährige bei Verkehrsunfall in Hamburg-Niendorf lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 16.07.2026, 13:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Niendorf, Promenadenstraße

Gestern Mittag zog sich eine 84-Jährige bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Niendorf lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen eines Verkehrsunfallteams (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge hielt eine 66-Jährige mit ihrem Pkw Nissan an der Promenadenstraße, um ihre 84 Jahre alte Beifahrerin aussteigen zu lassen. Im weiteren Verlauf touchierte die Pkw-Fahrerin beim Rückwärtsrollen die zwischenzeitlich ausgestiegene Frau mit der noch offenstehenden Beifahrertür, sodass diese stürzte und sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die 84-Jährige unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Das VUT übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kamen auch ein 3D-Scanner und ein Sachverständiger zum Einsatz.

Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen sowie Zeuginnen und Zeugen.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 2 geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/ 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim./Schl.

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