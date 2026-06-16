Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: International gesuchter Mann am Ostbahnhof festgenommen
Bundespolizei vollstreckt Auslieferungshaftbefehl
München (ots)
Bereits am vergangenen Dienstag (9. Juni) gab ein Bürger bei der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof mehrere bulgarische Identitätsdokumente ab, die er zuvor gefunden hatte. Die Überprüfung des Inhabers führte zu einem Fahndungstreffer. Am Montagmorgen (15. Juni) nahmen aufmerksame Bundespolizisten den Gesuchten am Ostbahnhof fest. Gegen 08:45 Uhr erkannte eine Streife der Bundespolizei den 36-jährigen Bulgaren im Münchner Ostbahnhof wieder und unterzog ihn gemeinsam mit seinem 49-jährigen Begleiter einer Personenkontrolle. Dabei bestätigte sich der bereits bekannte Fahndungstreffer: Gegen den 36-Jährigen bestand ein internationaler Haftbefehl der bulgarischen Behörden zum Zweck der Auslieferung. Dem Mann wird vorgeworfen, in Bulgarien eine Brandstiftung begangen zu haben. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf umgerechnet rund 25.000 Euro. Auch gegen den 49-jährigen Begleiter, ebenfalls bulgarisches Staatsangehöriger, lag eine Fahndungsnotierung vor. Die österreichischen Behörden hatten eine Aufenthaltsermittlung zur Feststellung einer ladungsfähigen Anschrift veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen blieb der Mann auf freiem Fuß. Der 36-Jährige wurde festgenommen und zur Bundespolizei am Ostbahnhof gebracht. Er wird auf Weisung der Generalstaatsanwaltschaft München im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter zur Entscheidung über die Auslieferungshaft vorgeführt.
Rückfragen bitte an:
Sina Dietsch
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515550-1103
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell