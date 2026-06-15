Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 23-Jähriger bedrängt Jugendliche am Bahnhof Ansbach - Bundespolizei ermittelt

Ansbach (ots)

Am Samstagnachmittag (13. Juni) hat ein 23-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger am Bahnhof Ansbach Jugendliche bedrängt, bedroht und beleidigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:40 Uhr sprach der Ukrainer in der Bahnsteigunterführung vier Jugendliche an. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte er einen 14-jährigen Deutschen und forderte Geld. Aus Angst übergab der Jugendliche dem Mann zwei Euro. Anschließend umarmte und küsste der Tatverdächtige den 14-Jährigen gegen dessen Willen. Danach forderte der 23-Jährige von einem 13-jährigen Deutschen ebenfalls Geld. Als dieser ablehnte, zog ihm der Mann auf dem Bahnsteig an den Haaren. Der Jugendliche erlitt Schmerzen an der Kopfhaut, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Während des gesamten Vorfalls beleidigte der Mann die Jugendlichen fortlaufend. Zwei 12-jährige deutsche Mädchen wurden nicht direkt attackiert, beobachteten den Vorfall aber als Zeuginnen. Nach etwa 15 Minuten flüchtete der Mann in Richtung Südstadt. Die Jugendlichen informierten daraufhin ihre Erziehungsberechtigten und die Bundespolizei. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung leiteten die Einsatzkräfte sofort eine Fahndung ein. Sie trafen den Tatverdächtigen am Parkhaus des Bahnhofs an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der bereits polizeibekannte Mann wieder entlassen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Erpressung, Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn ein.

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