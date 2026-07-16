Polizei Hamburg

POL-HH: 260716-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 50-jähriger Frau aus Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.07.2026, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eidelstedt, Lohkampstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg nach einer 50-jährigen Frau aus dem Stadtteil Eidelstedt.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260713-3. Vermisstenfahndung nach 50-Jähriger aus Hamburg-Eidelstedt"

Die Vermisste wurde gestern Nachmittag von Einsatzkräften der Polizei im Stadtteil Langenhorn angetroffen und in Gewahrsam genommen. Nach einer Untersuchung durch einen Amtsarzt erfolgte die Unterbringung der Frau in einem Krankenhaus.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Schl.

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