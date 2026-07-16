Polizei Hamburg

POL-HH: 260716-1. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Wilhelmsburg und Auffinden eines Leichnams in Hamburg-Rissen - Zeugenaufruf

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Hamburg (ots)

Zeit: 11.06.2026

Orte: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße und Hamburg-Rissen, In den Bargen

Im Juni ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Fährstraße im Stadtteil Wilhelmsburg. Kurz darauf fanden Passantinnen den Leichnam eines 27-Jährigen in Hamburg-Rissen auf. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln zwischenzeitlich wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und suchen weiterhin Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge kam es Anfang Juni bei Abrissarbeiten eines Mehrfamilienhauses zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 27-jähriger Mann schwerste Verletzungen erlitt und verstarb.

Unbekannte transportierten den zu diesem Zeitpunkt bereits Verstorbenen nach Hamburg-Rissen und legten ihn dort in einem Waldstück ab.

Im weiteren Verlauf fanden Passantinnen die leblose Person auf und informierten den Polizeinotruf. Für weitere Informationen wird auf die ursprüngliche Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6293175 verwiesen.

Die Ermittlungen wurden zunächst durch die Mordkommission (LKA 41) in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hamburg aufgenommen und werden inzwischen von der Fachdienststelle für Arbeitsunfälle im Landeskriminalamt (LKA 45) fortgeführt. Diese dauern weiter an.

Bereits in der 27. KW wurde im Bereich der betreffenden Baustelle ein Zeugenaufruf ausgehängt (vgl. Anlage).

Die Polizei bittet weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen, beteiligten Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg beziehungsweise bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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