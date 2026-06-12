Polizei Hamburg

POL-HH: 260612-2. Zeugenaufruf nach Auffinden eines männlichen Leichnams in Hamburg-Rissen

Hamburg (ots)

Feststellzeit: 11.06.2026, 16:04 Uhr

Ort: Hamburg-Rissen, In de Bargen

Gestern Nachmittag wurde ein 27-jähriger Mann tödlich verletzt in einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen aufgefunden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fanden Passantinnen den 27-jährigen Mann leblos in dem Waldstück vor und leiteten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr setzten die Maßnahmen fort und stellten wenig später den Tod des Mannes fest.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen sicherten daraufhin den Auffindeort und trafen erste Maßnahmen.

Todesermittlerinnen und Todesermittler des Landeskriminalamts (LKA 41) übernahmen vor Ort die ersten Ermittlungen und stellten mehrere Verletzungen an dem Leichnam fest.

Die Mordkommission übernahm in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft noch am Abend die weiteren Ermittlungen. Hierbei gilt es nun auch zu klären, ob es sich bei dem Auffindeort auch um den eigentlichen Tatort handelt.

Die psychosoziale Akutbetreuung der Zeuginnen und Zeugen übernahm das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT).

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Tatgeschehen oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell