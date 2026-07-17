Polizei Hamburg

POL-HH: 260717-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.07.2026, 0:30 Uhr

Ort: Hamburg-Harburg, Am Wall

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg vergangene Woche öffentlich nach einer 16-Jährigen aus dem Stadtteil Harburg.

Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter dem Titel "260708-4. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg" veröffentlicht und nun gelöscht.

Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.

Schl.

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