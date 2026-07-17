POL-HH: 260717-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 08.07.2026, 0:30 Uhr
Ort: Hamburg-Harburg, Am Wall
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg vergangene Woche öffentlich nach einer 16-Jährigen aus dem Stadtteil Harburg.
Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter dem Titel "260708-4. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg" veröffentlicht und nun gelöscht.
Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.
Schl.
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