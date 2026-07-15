Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Montag, 13.07.2026, 19.00 Uhr - Dienstag, 14.07.2026, 18.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag 19.00 Uhr und Dienstag 18.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem bisher nicht näher bekannten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 21-jährigen Mannes. Der Seat Leon des Geschädigten war auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Hillerser Straße in Northeim geparkt. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Northeim zu melden.

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