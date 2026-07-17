Polizei Hamburg

POL-HH: 260717-3. Zwei vorläufige Festnahmen nach Rauben auf Seniorinnen in Hamburg-Eidelstedt und -Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

a) 10.07.2026, 19:10 Uhr b) 15.07.2026, 18:30 Uhr

Tatorte:

a) Hamburg-Lurup, Fahrenort b) Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee

Mittwochabend nahmen Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 27 (PK 27) zwei 20- und 27-jährige Rumänen vorläufig fest, die im Verdacht stehen, zwei Seniorinnen beraubt zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei fuhr eine 79-Jährige im Hamburger Stadtteil Eidelstedt am Mittwoch mit dem Bus nach Hause. Auf dem Weg von der Bushaltestelle zu ihrer Wohnanschrift überholte sie ein zunächst Unbekannter zu Fuß und entriss ihr unvermittelt ihre Halskette. Die Seniorin blieb bei dem Angriff unverletzt.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen die Einsatzkräfte die zwei 20- und 27-jährige Rumänen in einem Bus vorläufig fest. Die Beamtinnen und Beamten stellten zudem die zuvor geraubte Halskette der 79-Jährigen an der Stelle sicher, an der die Männer zuvor gesessen hatten.

Die Ermittlungen übernahm das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 124). Aufgrund der intensiven Ermittlungen erhärtete sich gegen den 27-Jährigen der Verdacht, dass dieser für den Raub auf die 79-jährige Seniorin verantwortlich sein dürfte.

Darüber hinaus erhielten die Beamtinnen und Beamten Hinweise darauf, dass der 20-jährige Begleiter einen Raub auf eine 70-Jährige am vergangenen Freitag in Hamburg-Lurup mit dem gleichen Modus Operandi begangen haben könnte.

Die beiden Rumänen wurden gestern dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt, wo ein Haftrichter gegen beide einen Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen des LKA 124 dauern an.

Pap.

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