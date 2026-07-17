Polizei Hamburg

POL-HH: 260717-5. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung und mutmaßlich rassistischer Beleidigung in Hamburg-Barmbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.05.2026, 03:08 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Hebebrandstraße

Mit Hilfe von Lichtbildern suchten die Strafverfolgungsbehörden öffentlich nach zwei Tatverdächtigen, die im Mai dieses Jahres einen 39-Jährigen körperlich angegriffen und auf rassistische Weise beleidigt hatten.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung vom 06.07.2026 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6309149

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erlangten die Beamtinnen und Beamten Hinweise auf die Identität von zwei 18-jährigen Deutschen.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der beiden Heranwachsenden. Im Rahmen der Durchsuchungen im Stadtteil Steilshoop stellten Einsatzkräfte Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Die 18-Jährigen wurden an ihren Wohnanschriften angetroffen und nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

Wen.

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