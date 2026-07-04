Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0845 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zusammenstoß zwischen Polizeifahrzeug und Motorrad

Frankfurt (ots)

(la) Am Freitagabend (03. Juli 2026) kam es im Kreuzungsbereich Gallusanlage, Taunusstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem Motorrad.

Gegen 18:45 Uhr fuhren die Beamten im Rahmen einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich der Gallusanlage und Taunusstraße, als zeitgleich ein Motorradfahrer, bei für ihn grün zeigender Ampel, ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der 51 Jahre alte Mann wurde durch den Sturz verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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