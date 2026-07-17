Polizei Hamburg

POL-HH: 260717-7. Eine Haftbefehlsvollstreckung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.07.2026, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Langenhorn, Moosbruch

Nachdem ein 18-Jähriger am Mittwoch im Hamburger Stadtteil Langenhorn von einem 17-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde, ermittelt nun die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei waren am Mittwochabend zwei 17- und 18-Jährige zu Gast bei einer Feierlichkeit und gerieten dort aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 17-jährige Deutsche mehrfach mit einem Messer auf den 18-Jährigen ein.

Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten den nicht lebensgefährlich verletzten 18-Jährigen nach einer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der 17-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) nahmen Polizistinnen und Polizisten den 17-jährigen Jugendlichen vorläufig fest, der sich bei seiner Flucht am Fuß verletzt hatte.

Die wegen gefährlicher Körperverletzung durch den Kriminaldauerdienst (LKA 26) und das Landeskriminalamt 124 (LKA 124) geführten Ermittlungen sind inzwischen von der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen worden. Die Beamtinnen und Beamten ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Jugendliche befindet sich seit gestern Abend aufgrund des auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenen Haftbefehls in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

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