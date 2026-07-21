POL-HH: 260721-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem aus Hamburg-St. Pauli
Hamburg (ots)
Zeit: seit 20.07.2026, 03:30 Uhr
Ort: Hamburg-St. Pauli, Marktstraße
Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 14-jährigen Jugendlichen aus Hamburg-St. Pauli.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260720-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem aus Hamburg-St. Pauli".
Der Vermisste kehrte gestern Abend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Pap.
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