Polizei Hamburg

POL-HH: 260721-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem aus Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: seit 20.07.2026, 03:30 Uhr

Ort: Hamburg-St. Pauli, Marktstraße

Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 14-jährigen Jugendlichen aus Hamburg-St. Pauli.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260720-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem aus Hamburg-St. Pauli".

Der Vermisste kehrte gestern Abend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

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