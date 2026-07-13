Polizei Bochum

POL-BO: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer - Verkehrskommissariat ermittelt

Bochum (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Herne verletzte sich gestern Abend, 12. Juli, gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Hannibal-Centers an der Riemker Straße schwer, nachdem er aus bislang ungeklärten Gründen mit dem E-Scooter zu Boden stürzte. Ein Zeuge (32) beobachtete den Sturz und rief im Anschluss den Rettungsdienst.

Der Parkplatz war aufgrund des Ruhetags leer, sodass eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer derzeit ausgeschlossen wird.

Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt, dass Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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