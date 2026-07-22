Polizei Hamburg

POL-HH: 260722-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 19-Jährigem aus Hamburg-Groß Flottbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 21.07.2026, 03:00 Uhr

Ort: Hamburg-Groß Flottbek

Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einem 19-jährigen Heranwachsenden aus dem Stadtteil Groß Flottbek.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260721-3. Vermisstenfahndung nach 19-Jährigem aus Hamburg-Groß Flottbek".

Einsatzkräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen trafen den Vermissten gestern Abend wohlbehalten am Bahnhof in Meschede an und ließen ihn in eine Klinik transportieren.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Zim.

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