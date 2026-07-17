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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt mutmaßlichen Autoknacker fest

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag, 17. Juli, wurde die Polizei gegen drei Uhr nachts über verdächtige Vorgänge im Rheintorparkhaus an der Batteriestraße in Neuss informiert.

Dort stellten die Beamten fest, dass offenbar die Scheiben von zwei Pkw eingeschlagen worden waren.

Außerdem konnten im Parkhaus eine verdächtige Person angetroffen werden, bei einem der Männer wurden Gegenstände gefunden, die offenbar zuvor aus einem der Fahrzeuge entwendet worden waren.

Der 34-jährige Litauer wurde vorläufig festgenommen. Außerdem liegen Hinweise darauf vor, dass eine zweite verdächtige Person im Parkhaus aufgehalten haben könnte. Dabei soll es sich um einen Mann mit kurzen, braunen Haaren handeln, der blau gekleidet war.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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