Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 31. Januar 2026, 23:45 Uhr, bis Dienstag, den 3. Februar 2026, 11:45 Uhr, kam es bei einem Firmengebäude in Sögel zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, jedoch gelang es ihnen nicht. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

