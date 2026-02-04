Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht
Sögel (ots)
Im Zeitraum von Samstag, den 31. Januar 2026, 23:45 Uhr, bis Dienstag, den 3. Februar 2026, 11:45 Uhr, kam es bei einem Firmengebäude in Sögel zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, jedoch gelang es ihnen nicht. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 2.000 Euro.
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell