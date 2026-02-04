PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 31. Januar 2026, 23:45 Uhr, bis Dienstag, den 3. Februar 2026, 11:45 Uhr, kam es bei einem Firmengebäude in Sögel zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, jedoch gelang es ihnen nicht. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:53

    POL-EL: Lingen - Diebstahl auf Firmengelände - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Im Zeitraum von Montag, den 2. Februar 2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, den 3. Februar 2026, 07:30 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Baufirma in Lingen - Biene zu einem Einbruchdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und drang anschließend in Lagerräume, Werkstätten und Büroräume ein. Neben Bargeld wurden Akkuschrauber und mehrere Kabel entwendet. ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:00

    POL-EL: A30/Isterberg - Verkehrsunfall auf der A30 bei Isterberg - Zwei Personen verletzt

    A30 (ots) - Am Dienstagvormittag ist es auf der A 30 bei Isterberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war gegen 10:20 Uhr in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Als er zum Überholen auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er einen von hinten kommenden 56-jährigen Fahrer eines VW T-Roc. Es kam zum Zusammenstoß ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:26

    POL-EL: Meppen - Zeugen nach Raub gesucht

    Meppen (ots) - In der vergangenen Woche ist es in Meppen, Stadtteil Esterfeld, zu insgesamt zwei Raubüberfällen gekommen. Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 19:40 Uhr, betrat ein unbekannter, maskierter Täter die Aral-Tankstelle am Schullendamm und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe eines Geldbetrages flüchtete der Täter in Richtung Stadtmitte. Am Samstag, 31.01.2026, gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren