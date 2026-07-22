Polizei Hamburg

POL-HH: 260722-3. Zeugenaufruf nach Raub in einer Wohnung in Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.07.2026, circa 14:30 bis 15:30 Uhr Tatort: Hamburg-Marienthal, Schimmelmannstraße

Nachdem zwei Unbekannte gestern Nachmittag einen 69-jährigen Mann in seiner Wohnung im Stadtteil Marienthal überfallen haben, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge klingelten eine Frau und ein Mann an der Tür eines Mehrfamilienhauses, gaben sich als Paketzustellende aus und begaben sich anschließend zur Wohnungstür des 69-Jährigen. Im weiteren Verlauf betraten sie dessen Wohnung, bedrohten den Mann mit einer Schusswaffe und ließen sich unter anderem Bargeld aushändigen. Anschließend flüchtete das Pärchen in unbekannte Richtung. Es wird wie folgt beschrieben:

Täter:

- circa 35 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - schlank - "osteuropäisches" Erscheinungsbild - braune, kurze Haare - bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke

Täterin:

- etwa 25 Jahre alt - circa 160 cm groß - schlank - "südländisches" Erscheinungsbild - hellbraune, schulterlange Haare - trug eine graue Hose, eine helle Bluse und eine Brille - führte einen Rucksack mit sich

Im Laufe des Nachmittags wandte sich der leicht verletzte Senior an die Polizei.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen, welche mittlerweile durch die örtlich zuständige Abteilung für Raubdelikte (LKA 154) übernommen wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu der Räuberin sowie dem Räuber geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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