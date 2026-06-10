Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bürogebäude

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (9.6.) gegen 4.15 Uhr in ein Bürogebäude in der Poststraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten mehrere Beamer sowie einen Laptop und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie durch ihr rabiates Vorgehen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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