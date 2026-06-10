Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Positives Fazit nach ÖPNV-Kontrolle

Sechs Linienbusse ohne jegliche Beanstandungen

Darmstadt (ots)

Am Montagmorgen (8.6.) führten Kontrollkräfte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in Zusammenarbeit mit der DADINA (Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation) Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch.

Insgesamt wurden 13 Linienbusse einschließlich ihrer Fahrerinnen und Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Obwohl lediglich sechs Linienbusse die Kontrolle ohne jegliche Beanstandungen wieder verlassen konnten, zogen die Ordnungshüter ein insgesamt positives Fazit. Bei sieben Linienbussen wurden nämlich nur geringe Verstöße festgestellt.

Bei der Kontrolle eines Linienbusses wurde weder ein Auszug des Arbeitszeitplans mitgeführt noch der analoge Fahrtenschreiber ordnungsgemäß bedient. Eine Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten war so vor Ort nicht möglich. Unternehmer und Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Drei weitere Busfahrer führten entweder den Führerschein oder ihren Nachweis zur Berufskraftfahrerqualifikation nicht mit sich. Anhand von Abgleichen mit den polizeilichen Auskunftssystemen konnten jedoch sämtliche Zweifel am Vorliegen der Dokumente ausgeräumt werden. Allerdings müssen die Fahrer mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Bei den letzten drei beanstandeten Linienbussen wurden lediglich nicht mitgeführte Unterlagen über die Beförderungsbedingungen und Tarifentgelte bemängelt. Bei diesen Verstößen erfolgt die Ahndung vom Regierungspräsidium Darmstadt.

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