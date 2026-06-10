PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Vorfahrtsverstoß mit anschließender Auseinandersetzung

Gernsheim (ots)

Am Di. 09.06.26 gegen 18:30 befuhr ein 18-jähriger Rennradfahrer aus Bickenbach die Straße "Im Rosengarten" in FR Karlstraße.

Im Kreuzungsbereich Im Rosengarten/Einsiedlerstraße musste der Radfahrer einem von links kommenden silbernen Pkw ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf kam es auf dem Radweg Richtung Hähnlein entlang der L3112 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zwischen dem Radfahrer und dem Fahrer des silbernen Pkw.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeistation Gernsheim

Telefon: 06258-93430
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 03:39

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Mörlenbach, B38/Groß-Breitenbach (ots) - In der Zeit von Freitag, den 05.06., 18:00 Uhr bis Montag, den 08.06., 09:00 Uhr ereignete sich in Mörlenbach, B38/Groß-Breitenbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B38 in Fahrtrichtung Zotzenbach und kam in Höhe der Kreuzung B38/Groß-Breitenbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 00:11

    POL-DA: Mühltal - Vermisste 27-jährige wohlbehalten angetroffen

    Mühltal (ots) - Die Suche nach der 27-jährigen Person aus Mühltal, die seit dem 09.06.2026 öffentlich gesucht wurde, kann eingestellt werden. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Hinweise an die Medien: Es wird darum gebeten, das zur Fahndung veröffentlichte Foto und die ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 23:30

    POL-HP: Zeugen nach Unfall mit verletztem Motorradfahrer gesucht

    Wald-Michelbach (ots) - Ein leichtverletzter Motorradfahrer und mindestens 12.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend (09.06.) auf der L3120 in der Gemarkung Wald-Michelbach. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Weinheim stürzte gegen 18.45 Uhr zwischen Wald-Michelbach und der "Kreidacher Höhe" in einer Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Als Unfallursache wird eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren