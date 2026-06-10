Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Vorfahrtsverstoß mit anschließender Auseinandersetzung

Gernsheim (ots)

Am Di. 09.06.26 gegen 18:30 befuhr ein 18-jähriger Rennradfahrer aus Bickenbach die Straße "Im Rosengarten" in FR Karlstraße.

Im Kreuzungsbereich Im Rosengarten/Einsiedlerstraße musste der Radfahrer einem von links kommenden silbernen Pkw ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf kam es auf dem Radweg Richtung Hähnlein entlang der L3112 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zwischen dem Radfahrer und dem Fahrer des silbernen Pkw.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

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