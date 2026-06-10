PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodieraktion des 1. Polizeireviers

POL-DA: Darmstadt: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodieraktion des 1. Polizeireviers
  • Bild-Infos
  • Download

Darmstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 1. Polizeirevier lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein.

Wann: Donnerstag, 18. Juni 2026, 10.00 bis 16.00 Uhr

Wo: 1. Polizeirevier, Bismarckstraße 16, 64293 Darmstadt

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) bereitzuhalten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen.

Um Wartezeiten zu vermeiden wird darum gebeten, Anbauteile vom Mittelrahmen vorab zu entfernen (z.B. Schlösser oder Behälter). Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 18. Juni 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 03:52

    POL-GG: Vorfahrtsverstoß mit anschließender Auseinandersetzung

    Gernsheim (ots) - Am Di. 09.06.26 gegen 18:30 befuhr ein 18-jähriger Rennradfahrer aus Bickenbach die Straße "Im Rosengarten" in FR Karlstraße. Im Kreuzungsbereich Im Rosengarten/Einsiedlerstraße musste der Radfahrer einem von links kommenden silbernen Pkw ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf kam es auf dem Radweg Richtung Hähnlein entlang der L3112 zu einer körperlichen ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 03:39

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Mörlenbach, B38/Groß-Breitenbach (ots) - In der Zeit von Freitag, den 05.06., 18:00 Uhr bis Montag, den 08.06., 09:00 Uhr ereignete sich in Mörlenbach, B38/Groß-Breitenbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B38 in Fahrtrichtung Zotzenbach und kam in Höhe der Kreuzung B38/Groß-Breitenbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 00:11

    POL-DA: Mühltal - Vermisste 27-jährige wohlbehalten angetroffen

    Mühltal (ots) - Die Suche nach der 27-jährigen Person aus Mühltal, die seit dem 09.06.2026 öffentlich gesucht wurde, kann eingestellt werden. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Hinweise an die Medien: Es wird darum gebeten, das zur Fahndung veröffentlichte Foto und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren