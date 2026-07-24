Polizei Hamburg

POL-HH: 260724-3. Tataufklärung - zwei Verhaftungen nach Tötungsdelikt in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.12.2024, 21:49 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Großmoordamm/Bundesstraße 73/Walter-Dudek-Brücke

Nachdem es Ende Dezember 2024 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Stadtteil Harburg gekommen war, infolgedessen ein 17-Jähriger verstarb und ein damals 34-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt, haben Polizeikräfte gestern zwei Tatverdächtige in Berlin verhaftet.

Zum Sachverhalt wird zunächst auf die zuvor veröffentlichten Pressemitteilungen, die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5939173 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5952306 zu finden sind.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen durch das LKA 44 gerieten zwei Tatverdächtige (19 und 21) in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Nach den bisherigen Erkenntnissen stehen sie im Verdacht, dem damals 34-Jährigen im Verlauf der Auseinandersetzung lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler erwirkten über die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht Haftbefehle für die zwei Männer. Diese wurden gestern in Berlin von Zielfahnderinnen und Zielfahndern des Landeskriminalamts (LKA 23) mit Unterstützung der Berliner Polizei vollstreckt.

Die beiden afghanischen Staatsangehörigen werden nun nach Hamburg überstellt.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Wen.

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