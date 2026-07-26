Polizei Hamburg

POL-HH: 260726-1. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach tödlicher Auseinandersetzung in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.07.2026, 22:47 Uhr

Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Berner Heerweg, U-Bahnhof Berne

Gestern Abend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern, bei der einer von ihnen tödlich und ein weiterer zunächst lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden zufolge kam es gestern Abend im Bereich des U-Bahnhofs Berne zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Dabei soll es nach jetzigem Stand auch zu Schussabgaben mittels einer Schreckschusswaffe gekommen sein.

Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitten ein 24-Jähriger sowie ein 19-Jähriger lebensbedrohliche Stichverletzungen. Rettungswagenbesatzungen transportierten beide unter Begleitung von Notärzten in Krankenhäuser. Der 24-Jährige erlag dort wenig später seinen schweren Verletzungen, der Zustand des Jüngeren hat sich nach einer Notoperation stabilisiert.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen führten - auch aufgrund von Hinweisen durch Zeuginnen und Zeugen - zu der vorläufigen Festnahme eines 22-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, der sich mit einem Taxi vom Tatort entfernt hatte. Gegen ihn wird aktuell wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die Maßnahmen zur Identifizierung des vierten Beteiligten laufen derzeit noch.

Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Angehörigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche noch in der Nacht durch die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft übernommen wurden. Im Rahmen der Maßnahmen wurden unter anderem eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Messer sichergestellt.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem noch unbekannten Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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