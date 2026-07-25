Polizei Hamburg

POL-HH: 260725-1. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Ochsenwerder

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.07.2026, 19:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Ochsenwerder, Ochsenwerder Elbdeich

Gestern Abend kam es auf einem Campingplatz im Stadtteil Ochsenwerder zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 65 und 66 Jahre alten Männern, bei der der Ältere lebensbedrohlich verletzt wurde.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit, in dessen Verlauf der 65-Jährige mit einem Messer auf seinen Bruder einstach und ihn dabei lebensbedrohlich verletzte. Zeuginnen und Zeugen griffen ein und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Die umgehend zum Einsatzort entsandten Beamtinnen und Beamten nahmen den deutschen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den 66-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche noch am Abend von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

Die Beamtinnen und Beamten führten den Tatverdächtigen nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zu, wo ein Haftrichter heute Mittag die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags anordnete.

Die gemeinsam von LKA 41 und Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.

Zim.

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