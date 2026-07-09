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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B193 ((LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 09.07.2026, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 
193 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren mehrere Fahrzeuge 
hintereinander die Bundesstraße aus Richtung Neustrelitz kommend in 
Richtung Brustorf. Auf Höhe der Einmündung nach Adamsdorf musste der 
vorausfahrende PKW Ford verkehrsbedingt halten. Der 74-jährige Fahrer
des zweiten PKW erkennte die Situation und hielt hinter dem Ford an. 
Die 63-jährige Fahrerin eines Wohnmobils konnte nicht mehr 
rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihr befindlichen PKW Hyundai
auf. In der weiteren Folge wurde der Hyundai auf den vor ihm 
stehenden PKW Ford geschoben. 
Der 74-jähriger Fahrer des Hyundai wurde leicht verletzt und mittels 
Rettungswagen in das Krankenhaus in Neustrelitz verbracht.
An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 
15.000 Euro. Das Wohnmobil und der Hyundai waren nicht mehr 
fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. 
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es im 
Bereich der Einmündung zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen. Die 
Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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