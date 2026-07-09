Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B193 ((LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 09.07.2026, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 193 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander die Bundesstraße aus Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Brustorf. Auf Höhe der Einmündung nach Adamsdorf musste der vorausfahrende PKW Ford verkehrsbedingt halten. Der 74-jährige Fahrer des zweiten PKW erkennte die Situation und hielt hinter dem Ford an. Die 63-jährige Fahrerin eines Wohnmobils konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihr befindlichen PKW Hyundai auf. In der weiteren Folge wurde der Hyundai auf den vor ihm stehenden PKW Ford geschoben. Der 74-jähriger Fahrer des Hyundai wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in das Krankenhaus in Neustrelitz verbracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Wohnmobil und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Einmündung zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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