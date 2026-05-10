Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 10-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(Lö) Am Freitagabend (08.05.26) wurde ein 10-jähriger Junge aus Lage im Einmündungsbereich der Straßen Allensteiner Weg / Friedrich-Petri-Straße in Lage leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh-/Radweg an der Friedrich-Petri-Straße und war in besagtem Einmündungsbereich vorfahrtberechtigt. Ein 70-jähriger Lagenser befuhr mit seinem PKW den Allensteiner Weg in Fahrtrichtung Friedrich-Petri-Straße und übersah den von rechts kommenden Jungen. Der Junge suchte mit seinen Eltern selbstständig einen Arzt auf.

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