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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Verpuffung in Greifswald: Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 06.07.2026 mitgeteilt, kam es in einem Greifswalder Friseursalon zu Beginn dieser Woche zu einer Verpuffung mit hohem Sachschaden. Lesen Sie hier die ursprüngliche Pressemitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6309079

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen, die möglicherweise in der Nacht vom 05. auf den 06. Juli 2026, in der Langen Straße in Greifswald etwas beobachtet haben könnten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet diese bitte unter der Telefonnummer: 03834 5400 über das Polizeihauptrevier in Greifswald, über das Digitale Polizeirevier der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder über jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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