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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 86-Jähriger stirbt bei Unfall auf B194

Demmin (ots)

Gegen 11.15 Uhr ist der Polizei am Notruf ein Unfall auf der B194 zwischen Demmin und Borrentin gemeldet worden. Nach bisheriger Kenntnis ist ein 86-jähriger Mann vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das Auto brannte nach dem Unfall und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Die Bundesstraße war auf Höhe der Unfallstelle durch den Polizei- und Rettungseinsatz für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Der Verunglückte war Deutscher.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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