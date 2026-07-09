Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Imbiss auf der Insel Usedom

Bansin (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Imbiss auf der Insel Usedom. Wie am gestrigen Mittwoch (08.07.2026) bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter in der "Fischfabrik" in Bansin die Kasse mit Bargeld und einen Tresor entwendet. Dabei wurde zudem Inventar beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.800 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl.

Der Tatzeitraum kann auf den 07.07.2026, 17:00 Uhr, bis 08.07.2026 circa 08:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die in dem besagten Zeitraum etwas beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet diese bitte unter der Telefonnummer: 038378 2790 über das Polizeirevier in Heringsdorf, über das Digitale Polizeirevier der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder über jede andere Polizeidienststelle.

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