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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehr als nur angebrannte Eier

Waren (Müritz) (ots)

Eine Einsatzunterstützung für die Feuerwehr wegen auf dem Herd gelassener Eier ist für die Warener Polizeibeamten mit mehreren Sicherstellungen zu Ende gegangen.

In der Carl-Hainmüller-Straße hat es heute Vormittag in einer Wohnung gequalmt, der Rauchmelder piepte, die Tür musste geöffnet werden. Bei der Sicherung der Wohnung stellten die Polizisten mehrere mutmaßliche Drogen in Form von Tabletten fest und stellten diese genauso sicher wie Munition, die zur weiteren Überprüfung ins Revier mitgenommen wurde.

Zudem fanden die Beamten ein gestohlenes Verkehrsschild samt Aufsteller, welches anzeigt, dass die Durchfahrt verboten ist. Dieses Schild konnte bisher keinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Wer ein solches Schild bereits auf einer Baustelle vermisst, wendet sich bitte an die Warener Polizei unter 03991 / 1760.

Ob dem jungen deutschen Mann, der in der Wohnung lebt, die sichergestellten Dinge gehören, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Aufgrund der Funde wurden Anzeigen wegen Diebstahl, Verstoß Kriegswaffenkontrollgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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