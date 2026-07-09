Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeistation Löcknitz vorrübergehend nicht erreichbar

Löcknitz (ots)

Am gestrigen Mittwoch (08.07.2026) kam es in einem Gebäude in der Chausseestraße in Löcknitz zu einem Rohrbruch. In diesem Gebäude befindet sich auch die Polizeistation von Löcknitz. In der Folge des Rohrbruchs, direkt über den Räumlichkeiten der Polizei, sind diese derzeit nicht mehr nutzbar. Auch die Telefonanlage ist defekt. Die Station ist daher bis auf Weiteres nicht mehr erreichbar.

Wenden Sie sich in Notfällen daher direkt an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Notrufnummer 110.

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