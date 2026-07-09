Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus - mehrere hundert Kilogramm Kupferrohre entwendet

Grimmen (ots)

In der Leningrader Straße in Grimmen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus, das sich im Eigentum einer Wohnungsgenossenschaft befindet und zum Abriss vorgesehen ist.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis zum 1. Juli 2026 gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. In der Folge wurden aus etwa 50 Wohnungen mehrere hundert Kilogramm Kupferrohre entwendet.

Der entstandene Stehlschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Leningrader Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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