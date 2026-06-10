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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Kindergärten

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montagabend, dem 08.06.2026, 17 Uhr und Dienstagmorgen, dem 09.06.2026, 07:15 Uhr, brachen bislang Unbekannte in zwei Kindergärten in der Mittelstraße und in der Silgestraße in 67067 Ludwigshafen am Rhein ein. In beiden Fällen wurde eine Tür durch die unbekannten Täter aufgehebelt, um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Entwendet wurde, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nichts. Haben Sie in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Silgestraße und / oder der Mittelstraße in Ludwigshafen am Rhein beobachtet? Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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