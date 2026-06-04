Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach E-Bike-Diebstahl auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

Am 03.06.2026 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei über den Notruf der Diebstahl eines E-Bikes in der Ulmenstraße in der Rostocker KTV gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 39-jähriger deutscher Mann zunächst in der Ulmenstraße. Dort hatte er mit seinem Rad angehalten und abgestellte Gegenstände begutachtet. Sein E-Bike im Wert von etwa 3.000 Euro hatte er in der Nähe abgestellt.

Kurz darauf wurde der Geschädigte von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Nachdem der Geschädigte die gewünschte Auskunft erteilt hatte, entfernte sich die Person zunächst. Wenig später soll der Mann jedoch zurückgekehrt sein, sich unvermittelt das E-Bike des Geschädigten gegriffen und geflüchtet sein. Der Geschädigte nahm umgehend die Verfolgung zu Fuß auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Ein weiterer Zeuge konnte den Tatverdächtigen bis in den Bereich des Werftdreiecks verfolgen, verlor ihn dort jedoch aus den Augen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige durch zivile Einsatzkräfte und uniformierte Beamte der Polizei Rostock in der Hamburger Straße festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Flucht herrschte dort dichter Feierabendverkehr. Der Mann überquerte trotz des starken Verkehrs die vierspurige Fahrbahn, wodurch mehrere Fahrzeugführer stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Im Bereich des Bräsigplatzes gelang es den eingesetzten Beamten schließlich, den Tatverdächtigen zu stellen. Der 34-jährige deutsche Tatverdächtige reagierte nicht auf die Ansprachen der Polizeibeamten, sodass er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs gestoppt und festgehalten werden musste. Während der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Das entwendete E-Bike konnte sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell