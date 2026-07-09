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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Teure Werkzeuge aus Betrieb gestohlen

Hohenmocker (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, etwa 23.00 Uhr und Mittwochmorgen, etwa 5.00 Uhr, haben bisher Unbekannte dutzende Werkzeugmaschinen aus einer Lagerhalle einer Handwerksfirma in der Straße Hohenbrünzow (Hohenmocker) nahe der Gutsanlage gestohlen.

Unter den gestohlenen Werkzeugen von Marken wie Metabo, Makita und Husquarna befinden sich Akku-Flex, Akku-Freischneider, Kettensägen, Schlagbohrer und zahlreiche Akkuschrauber. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Werkzeugmaschinen haben Individualisierungen. Wer also in nächster Zeit Elektrowerkzeuge zum Verkauf angeboten bekommt, sollte sich die Werkzeuge einmal genau anschauen und bei Auffälligkeiten die Polizei informieren.

Wer im Tatzeitraum mögliche Tatverdächtige in dem Bereich wahrgenommen hat, wendet sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Demmin unter 03998 / 254 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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