Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verpuffung in Friseursalon in der Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

Am heutigen Montag (06. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 06:45 Uhr durch die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über einen wahrnehmbaren Gasgeruch im Bereich der Greifswalder Innenstadt informiert.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich die Feuerwehr Greifswald bereits in der Langen Straße im Einsatz. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde festgestellt, dass es im Inneren eines im Erdgeschoss gelegenen Friseursalons zu einem Brand gekommen war. Die Einrichtung des Geschäfts wurde vollständig zerstört.

Eine über dem Friseursalon befindliche, derzeit leerstehende Wohnung ist aufgrund der Schäden aktuell unbewohnbar. Personen wurden bei dem Ereignis glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro beziffert.

Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen, könnte es im Friseursalon zu einer Verpuffung gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung und Spurensuche im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Greifswald wurde zudem ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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