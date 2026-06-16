Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Mann und eine Frau haben am Montagmittag (15. Juni, 13:10 Uhr) einen Duisburger Senior bestohlen. Das Duo gab sich an seiner Wohnung auf der Straße Eichenhorst als Wasserwerker aus und erschlich sich so Zutritt.

Unter dem Vorwand, einen Rohrbruch beheben zu müssen, gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Während sie den Mann ablenkten, entwendeten sie ein Schmuckkästchen und verließen die Wohnung. Darin befanden sich unter anderem zwei Trauringe.

Die Frau wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und ist etwa 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Statur, lange dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und trug schwarze Kleidung. Ihr männlicher Komplize wird ebenfalls auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Präventionstipps der Polizei: Betrüger geben sich immer wieder als Handwerker, Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen oder auch Behördenvertreter aus, um in Wohnungen zu gelangen. Die Polizei rät deshalb:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen unangemeldet in Ihre Wohnung. - Rufen Sie im Zweifel beim Unternehmen oder der Behörde an und vergewissern Sie sich, ob tatsächlich Mitarbeitende zu Ihnen geschickt wurden. - Ziehen Sie Nachbarn, Angehörige oder Vertrauenspersonen hinzu, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint. - Lassen Sie die Haustür während eines Besuchs nicht unbeaufsichtigt offen. - Alarmieren Sie die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen.

Mehr Informationen zum Thema gibt es auf der Homepage der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

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