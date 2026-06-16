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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Wer kann Hinweise auf Brandstifter geben?

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zweier Brände in der Nacht zu Dienstag (16. Juni).

Gegen 1:30 Uhr brannte es an der Prinzenstraße. Unbekannte haben einen mit Brennholz beladenen Anhänger angezündet.

Vor einem Wohnhaus an der Schönhauser Straße setzten Unbekannte zwischen 1:40 und 2:40 Uhr ein altes Sofa in Brand, welches zur Sperrmüllabholung herausgestellt worden war. Die Hitze des Feuers beschädigte außerdem das Außenrollo eines angrenzenden Fensters.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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