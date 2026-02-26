Polizei Köln

POL-K: 260226-1-K Polizei, Stadt und Zoll gehen gegen Kriminalität und illegales Gewerbe vor - Kontrolleinsatz in Kalk und Höhenberg

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (25. Februar) hat die Polizei Köln gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern mehrere Objekte in den Stadtteilen Kalk und Höhenberg kontrolliert. Ziel der Aktion war die Bekämpfung der Straßen- und Clankriminalität sowie die Überprüfung gewerberechtlicher und baurechtlicher Bestimmungen. Unter der Federführung der Polizei waren das Ausländeramt, die Lebensmittelüberwachung, das Hauptzollamt, der städtische Ordnungsdienst, die Bauaufsicht sowie die Kämmerei und die Gewerbeaufsicht an dem Einsatz beteiligt.

Insgesamt wurden in den Objekten und im Straßenverkehr rund 130 Personen kontrolliert. Mehrere Personen wurden zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Bilanz der Einsätze auf der Homarstraße, der Miltenberger Straße, dem Buchheimer Weg, der Kalk-Mülheimer-Straße sowie der Kalker Hauptstraße im Überblick:

Neun Strafverfahren.13 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Eine Festnahme. Diverse Sicherstellungen und Objektversiegelungen.

Illegales Glücksspiel und Versiegelungen:

In einer kontrollierten Sportsbar entdeckten Ermittler des Kriminalkommissariats 35 versteckt in Stromkästen illegale Spielgeräte. Die Polizisten stellten diese sowie Bargeld sicher und versiegelten das Objekt. Auch ein Kiosk sowie eine weitere Bar wurden aufgrund massiver Verstöße durch die Stadt Köln noch vor Ort geschlossen.

Illegale Wohnnutzung und Festnahmen:

Bei der Durchsuchung dieses Objekts stießen die Einsatzkräfte im Keller auf eine versteckte Wohnung, in der ein illegales Friseurgewerbe betrieben wurde. Die Bauaufsicht schloss das Gebäude umgehend aus baurechtlichen Gründen. Einen dort angetroffenen Mann ohne gültigen Aufenthaltsstatus nahmen die Polizisten vorläufig fest.

Betäubungsmittel und Jugendschutz:

Unter Einsatz von Diensthunden aus Wuppertal und Köln fanden die Beamten außerdem in mehreren Objekten verkaufsfertige Drogen (u. a. Cannabis und Kokain) und stellten Pfefferspray sicher Zudem deckte die Gewerbeaufsicht mittels Testkäufen den illegalen Verkauf von E-Zigaretten (Vapes) an Minderjährige auf.

Maßnahmen der Kämmerei:

Die städtische Kämmerei nutzte den Einsatz zur Vollstreckung offener Forderungen. Insgesamt wurden rund 8000 Euro eingezogen und zwei Fahrzeuge gepfändet. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell