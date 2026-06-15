Polizei Duisburg

POL-DU: Hünxe: Mann mit Messer angegriffen - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Bottrop soll am Sonntag (14. Juni, 14:40 Uhr) auf dem Langen Weg in Hünxe einen 57-jährigen Mann, ebenfalls aus Bottrop, mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend soll der Verdächtige mit einem Auto vom Tatort geflüchtet sein.

Eine 47-jährige Frau leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der schwer verletzte 57-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren.

Einsatzkräfte der Polizei Recklinghausen nahmen den Tatverdächtigen noch am selben Tag an seiner Wohnanschrift in Bottrop vorläufig fest. Zudem durchsuchten die Beamten seine Wohnung sowie sein Fahrzeug. Dabei stellten sie unter anderem Kleidungsstücke und ein Mobiltelefon sicher.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten persönliche Beziehungen zwischen den Beteiligten eine Rolle gespielt haben.

Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dinslaken hat heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Untersuchungshaft gegen den 51-Jährigen angeordnet.

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