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Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Streit eskaliert - eine Person verletzt

Duisburg (ots)

Zeugen verständigten am Samstagnachmittag (13. Juni, 15:28 Uhr) die Polizei, weil es im Bereich der Körnerstraße zu einer Schlägerei gekommen sein soll.

Als die Beamten eintrafen, schilderten die Beteiligten und Zeugen, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern (beide 36 Jahre alt) und einem 41-Jährigen gekommen sei. Der 41-Jährige soll einen der Zwillinge geschlagen und verletzt haben.

Als die Sirenen zu hören waren, ergriff der 41-Jährige die Flucht in Richtung Knappenstraße. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte trafen den Flüchtigen in einem Hinterhof in der Nähe an und brachten ihn zur Polizeiwache. Weil der freiwillig durchgeführte Drogenvortest positiv ausfiel, ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt durchführte.

Der Tatverdächtige schilderte den Polizisten, dass es mit den Brüdern zuvor Streit gegeben haben soll und er in Notwehr gehandelt habe. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten ihn in den Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen nach der gefährlichen Körperverletzung dauern durch das Kriminalkommissariat 34 an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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