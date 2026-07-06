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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdächtiger stellt sich nach Raubüberfall im Einkaufsmarkt

Waren (Müritz) (ots)

Nach einem Raubüberfall in einem Einkaufsmarkt in Waren-West hat sich der Tatverdächtige am Wochenende bei der Warener Polizei gestellt. Der 15-jährige Deutsche soll am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr derjenige gewesen sein, der in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße einem 18-jährigen deutschen Mitarbeiter des Marktes eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Inhalt abgenommen und ihn dabei mit Pfefferspray besprüht haben soll.

Nach dem Vorfall hatten weitere Mitarbeiter die Polizei gerufen. Aus ermittlungstaktischen Gründen hat die Polizei auf einen direkten Zeugenaufruf nach der Tat zunächst verzichtet.

Die Ermittler der Warener Kripo haben noch am Wochenende, nachdem sich der Jugendliche gestellt hat, entsprechende Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Beim sich Stellen auf dem Polizeirevier hatte der 15-Jährige die Beute mitgebracht. Ob es sich dabei um die gesamte Beute handelt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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