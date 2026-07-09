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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Planwagen verwüstet, Kettensäge und Peitschen gestohlen

Neustrelitz (ots)

Ein Planwagen, der auf einer Freifläche bei Ställen am Wasserturm in der Fürstenberger Straße in Alt-Strelitz stand, ist von bisher Unbekannten derart verwüstet worden, dass ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden ist. Die Polizei hat aber nicht nur Anzeige wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Diebstahls aufgenommen. Denn der oder die Täter haben nicht nur Sitzpolster und die Plane des Anhängers zerschnitten sowie das Rücklicht beschädigt, sondern auch eine Kettensäge und Kutscherpeitschen gestohlen.

Vor Ort hat die Polizei im Planwagen Spuren der möglichen Täter festgestellt, die nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Die gestohlene Kettensäge der Marke STIHL vom Typ MS172 könnte jemandem auffallen, da sie womöglich von dem oder den Verdächtigen mit nach Hause genommen oder auch irgendwo liegengelassen wurde. Sollte jemand eine Kettensäge in der Natur finden, bittet die Polizei darum, diese nicht anzufassen, sondern direkt die Polizei zu verständigen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, etwa 19.00 Uhr und Dienstagabend, etwa 17.30 Uhr. Wem am Tatort im Bereich des Planwagens oder der Ställe etwas aufgefallen ist, der wendet sich bitte an die Polizei mit sachdienlichen Hinweisen - entweder telefonisch unter 03981 / 258224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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