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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndungen nach zwei vermissten Jugendlichen.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe bittet um Hinweise zu einer 15-Jährigen und einer 16-Jährigen, die seit Dienstagabend als vermisst gelten. Zuletzt gesehen wurde die jugendlichen Mädchen in Bad Salzuflen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden Jugendlichen in einer hilflosen Lage befinden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sie gemeinsam mit einer weiteren Jugendlichen unterwegs sein, die ebenfalls als vermisst gemeldet wurde. Für diese dritte Person liegt jedoch kein Einverständnis der Erziehungsberechtigten für eine Öffentlichkeitsfahndung vor. Die 16-Jährige ist etwa 1,58 m groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Die zugehörige Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205565 Die 15-Jährige ist etwa 1,55 m groß, schlank, hat schwarze Haare und blaue Augen. Sie trug zuletzt eine blaue Jeansshort, ein graues T-Shirt mit Aufdruck sowie hautfarbene Armstulpen. Die zugehörige Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205566 Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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