POL-LIP: Dörentrup. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieb.
Lippe (ots)
Die Identität des Mannes, nach dem die Polizei im Rahmen eines Taschendiebstahls und Computerbetruges seit dem 02.06.2026 mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich gefahndet hat, konnte ermittelt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es wird darum gebeten veröffentlichte Fotos des Mannes zu löschen.
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