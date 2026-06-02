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Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieb.

Lippe (ots)

Die Identität des Mannes, nach dem die Polizei im Rahmen eines Taschendiebstahls und Computerbetruges seit dem 02.06.2026 mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich gefahndet hat, konnte ermittelt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es wird darum gebeten veröffentlichte Fotos des Mannes zu löschen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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